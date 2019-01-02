Новый год - новые тарифы. Сколько теперь будут платить харьковчане за горячую воду и тепло?

Новые тарифы на горячую воду и отопление в Харькове начали действовать с первого дня нового года. Отныне эти коммунальные услуги подорожают приблизительно на 17 процентов. До 1535 гривен за гигакалорию вырастет цена на тепло в домах со счетчиками, до 39 гривен за квадратный метр - для домов без приборов учета. 93 гривни 22 копейки - обновленный тариф на горячую воду для потребителей, в квартирах которых есть полотенцесушители. У кого таковых нет - заплатят чуть более, чем 86 гривен за кубометр воды. Жители города говорят, новые тарифы снова ударят по семейным бюджетам, одновременно с тем, что качество услуг пока не улучшается.

Людмила Старагина, харьковчанка:

Во-первых, они ж с перебоями эту воду подают, качество воды ужасное, поэтому считаю, что не сильно основания есть.

Валентина Полонська, харьковчанка:

Ну, конечно не устраивает, не очень хочется, потому что это очень сильно бъет по карману и не хотелось бы. Но, надеемся, что будут выборы, и кто-то новый придет и что-то у нас поменяется. Считаю необоснованным. Необоснованным, потому что цены повышаются все искусственно. Начали повышать газ, естественно цены повышаются на газ – повышается на всё: на продукты, воду, тепло.

Впрочем, некоторые горожане к новым ценам на горячую воду и отопление относятся с пониманием, но отмечают, что вместе с повышением тарифов следует пропорционально повышать и минимальную заработную плату. Кроме того, подчеркивают - деятельность коммунальщиков надо тщательно проверять, чтобы деньги, заплаченные потребителями использовались по назначению.

Эрик Галицин, харьковчанин:



Считаю. Ну, потому что должны привести в соответствие с ценами. Ну, сколько это стоит, столько это и должно стоить. Хотелось бы, чтобы еще и зарплаты, конечно, привели в соответсвие с ценами.

Надежда Скляр, харьковчанка:



На Харьков поступает вода из двух точек – с Днепра и с Северского Донца. И там, и там стоят станции водоподготовки. Я просто знаю сколько стоит подготовить эту воду – это очень дорогое удовольсвие и в какой нищете живут эти станции, что у них там происходит, как у них не было средств вообще на реагенты, имеется ввиду на хлор, чтобы хлорировать воду и всё остальное, то есть они в нищенском положении. Поступают ли им деньги, которые идут от потребителя – вот это большой вопрос!

Последний раз горячая вода и отопление добавляли в цене в октябре 2018-го. Главные причины очередного подорожания, сообщили ранее тепловики, новые цены на тепловую энергию из-за изменение тарифа на природный газ и рост стоимости холодной воды.