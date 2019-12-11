Оформить кредит, депозит или страховку онлайн легко с Hotline Finance®

Поколение Z объективно нуждается в диджитализации всего, что возможно перевести в цифру. Сейчас услуги онлайн в смартфоне пользуются гораздо большим спросом у молодежи, нежели классические офлайновые. Отделения банков и страховых — в прошлом для Generation Z; игреки тоже не отстают. Эта тенденция сохранится и для следующего поколения Альф, рожденных в 2015-2035 гг, которых называют «детьми смартфонов».

Оформить кредит, депозит или страховку, к счастию, можно за 5 минут в телефоне. Для этого существует Hotline Finance. Хотлайн Финанс — сервис №1 для выбора и оформления финансовых предложений, а также страховок. Чтобы не быть голословными, рассказываем, почему украинцы выбирают hotline.finance.

Hotline Finance — что это?

Хотлайн Финанс — это онлайн платформа, на которой можно сравнить цены и условия на кредиты, депозиты и страховку, а также оформить полис ВЗР, ОСАГО, Зеленая карта. Hotline.finance — не страховая компания и не банк, а агрегатор страховых и банковских продуктов. То есть сайт, на котором размещены их предложения.

Hotline.finance — что это?

Преимущества оформления финансовых и страховых продуктов на хотлайн.финанс

Большой выбор предложений турстраховок (более 25) и ОСАГО (более 60) от 34 страховых компаний Украины. Сравнение условий и цен полисов. Быстрое и удобное оформления ВЗР, ОСАГО и Зеленой карты за 5 минут со смартфона. Сравнение ставок по кредитам и депозитам. Цены без комиссий. Оперативная служба поддержки (чат на сайте, фейсбук, телефон).

Почему Хотлайн Финанс, а не страховая напрямую?

К сожалению, далеко не у все страховых на сайтах реализованна опция онлайн-оформления полиса. Вы, конечно же, можете посетить отделение или оставить заявку на сайте. Менеджер с радостью (за свой процент) поможет клиенту оформить страховку. Но зачем убивать на это время и деньги, если на Хотлайн.Финанс процесс быстрее и дешевле? Вы сами от А до Я оформляете страховку без всяких комиссий. Действительный полис придет на имейл в течение 5 минут.

Почему Хотлайн Финанс, а не банк / МФО напрямую?

Процентные ставки меняются, а поиск самого выгодного предложения банка или МФО может занять не один час. На hotline finance куда проще: все аккуратно собрано на одной странице, чтобы вы сравнили условия и выбрали оптимальный вариант. Нужен микрокредит под 0,01%? Ознакомьтесь со всеми МФО, что выдают такую ссуду, на хотлайн.финанс. Хотите самый большой процент под депозит? Заходите на Хотлайн.Финанс и смотрите, у какого банка максимальная депозитная ставка.