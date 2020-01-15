Около десятка нелегальных пунктов обмена валют обнаружили в Харькове

В 2019 году Нацбанк обнаружил 58 нелегальных пунктов обмена валют в Украине, 9 из них - в Харькове и области.
Всего в прошлом году в Национальном банке осуществили 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений. Проверяли соблюдение порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме.
Среди выявленных нарушений существенными были: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документами.
При проведении проверок пунктов обмена валют в 2019 году выявили 58 обменок, которые работали нелегально в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.
Информацию о нелегальных обменках направили в правоохранительные органы. Кроме того их адреса вместе с фото размещают на сайте НБУ.
На Харьковщине «черные» обменки работали в помещениях ломбарда, супер-маркете, рядом с рынком и продуктовых магазинах.
Так, в Харьковской области нелегальная обменка работала в Купянске на Центральной площади, 38 (слева от магазинов «Алло» и «Топаз».
В Харькове: на Леся Сердюка, 36 (на первом этаже супермаркета «Класс»),
на проспекте Гагарина, 177 (слева от помещения «Ломбард № 1»),
на улице Полтавский шлях, 148/2 (справа от магазина «Каблучок» в помещении ломбарда №1),
на Багалия, 1 (в помещении магазина «Продукты»),
на проспекте Героев Сталинграда, 1-А,
на Культуры, 8 (справа от входа в ресторан «AltBier»),
на перекрестке улиц Амурская, Академика Павлова и проспекта Юбилейный (на остановке «Академика Барабашова» возле ТЦ «Новый век»),
на перекрестке ул. Тюринская с переулком Весенний (в одноэтажном здании зеленого цвета с вывеской «Продукты»).