 

Организация "газовой схемы": расследование в отношении матери Онищенко завершено

31 августа 2019 г. 18:16
Источник: УНИАН
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела по подозрению Инессы Кадыровой - матери экс-народного депутата Александра Онищенко - в соорганизации вместе с ним хищения средств через так называемую "газовую схему".

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

«30 августа 2019 года подозреваемой и ее защитникам были открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Подозреваемая является родственницей экс-народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации «газовой схемы», - говорится в сообщении.

Пресс-служба НАБУ сообщает, что с августа 2016 года подозреваемая находилась в международном розыске. А 25 июля 2019 года её задержали в аэропорту «Борисполь».

В сообщении не указаны фамилии фигурантов дела, но известно, что речь идет об Александре Онищенко и его матери Инессе Кадыровой.

Досудебное расследование дела НАБУ и САП осуществляли с декабря 2015 года.

«В целом следствие установило причастность к «газовой схеме»29 человек. Сейчас 3 человека находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлено в суд, из них относительно 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор», - добавили в НАБУ.

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