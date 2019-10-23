Открыть фирму в Литве – выгодный шаг для развития бизнеса®

Бизнес в странах СНГ у многих людей либо не идет, либо не развивается, находясь на одном уровне. Низкая покупательная способность основной массы населения вынуждает предпринимателей расширять свою географию, полным ходом включаясь в процессы глобализации. Зачем замыкаться на РФ или Украине, если можно относительно легкими усилиями проникнуть на рынок ЕС, который способен поглотить любые объемы товаров и услуг. Также выгодно не только везти туда свои предложения, но и привозить европейские товары из стран Европейского Союза. Всем известно, что там намного более качественные продукты, техника, электроника, да и вообще все. В отличие от многих наших производителей, а тем более китайских, там стандарты типа ISO и DIN соблюдаются очень тщательно.

ЕС – богатейший регион планеты, который генерирует огромное количество товаров, услуг, здесь присутствует громадный спрос практически на все, что только можно себе представить. Иметь дело с бизнесменами и производителями Европы одно удовольствие – эти люди привыкли работать строго в рамках закона и с ними не нужно ждать кидалова или каких-то «интересных» схем. Как же пробиться сюда и стать частью цивилизованного мира? – достаточно обратиться за помощью в фирму типа https://lanosolutions.com/! Здесь можно получить помощь в открытии бизнеса в ЕС и стать полноценным участником европейских экономических отношений.

Литва – хороший вариант для «вторжения» в ЕС

Если Вы желаете проникнуть на рынок Европы и стать здесь полноправным участником, то отличным решением будет просто открыть фирму в Литве с Lano Solution. Делается это очень легко и с небольшими затратами, но открывает перед бизнесом огромные преимущества и массу интересных возможностей. Что это за возможности и какие выгоды сулит бизнесу наличие фирмы в Литве? Рассмотрим данный вопрос подробно:

Если Вы легализовали бизнес в этой стране, то можете смело участвовать в экономической жизни не только Литвы, но и всего Европейского Союза, так как это одна экономическая зона. Теперь Вы получаете возможность продавать, покупать, открывать счета в лучших и надежнейших европейских банках, иметь преимущества по сравнению с многими фирмами, которые работают в нелегальном состоянии;

Ваше дело начнет развиваться намного быстрее. В ЕС существует одно простое правило – здесь соблюдают законы и неуклонно им следуют. Если в законе написано, что Вы имеете такие-то права и обязанности, то они у Вас реально есть и никто их не отнимет, потому, что он родственник прокурора или бывший депутат какого-то села Зарубинское. Даже если Вы будете продолжать работать в РФ, Беларуси или Украине, наличие регистрации в Литве будет играть роль по-настоящему волшебной вещи – одно дело наезжать на местного «не сидевшего лоха», другое – на представителя европейского бизнеса, защищенного соответствующим законодательством;

Большой рынок сбыта. Нищие народы СНГ покупают все меньше, бизнес здесь буквально задыхается от безденежья и малого количества денег в обороте у людей. В Европе все иначе – люди имеют достаточно денег и активно участвуют в экономической жизни своих стран, не экономя, по крайней мере, на еде, одежде и элементарных радостях жизни типа велосипеда, лыж или даже новенького автомобиля.

Имея фирму в Литве, Вы получаете отличную стартовую площадку для работы на территории всего Европейского Союза. Это очень выгодно как по указанным выше причинам, так и по миллиону других факторов. С помощью опытных юристов все делается достаточно легко и быстро, поэтому не тяните с решением, а смело двигайтесь навстречу светлому будущему!