Отопительный сезон-2020: харьковчанам снизят тариф на горячую воду и отопление

В новом отопительном сезоне, который стартует 15 октября, тариф на теплоснабжение и горячую воду для харьковчан будет снижен на 4%.

Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева.

По словам Андреева, по нормам, если температура наружного воздуха держится ниже 8 градусов в течение трех суток до 15 октября, то отопительный сезон начинается раньше. Если же температура выше, то отопительный сезон в любом случае начинается с 15 октября.

«В этом году, судя по всему, так и будет. Если после пуска тепла температура наружного воздуха будет выше нормативных параметров, то мы будем регулировать подачу теплоносителя в зависимости от этого, то есть перетапливать никто не будет. Также напомню, что система теплоснабжения Харькова очень разветвленная, и пуск тепла на весь город займет около двух недель», - пояснил он.

Как рассказал Андреев, в течение 2020 года предприятие вело работу по оптимизации структуры тарифов на тепловую энергию.

В итоге они были пересмотрены, и решением Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг были утверждены новые тарифы, которые при выполнении определенного условия должны начать действовать с 1 ноября.

«Условие простое. Сейчас подготовлен законопроект, который вносит изменения в закон о жилищно-коммунальном хозяйстве. По информации Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, изменения будут приняты до конца октября, и это позволит применить новые тарифы», - отметил Андреев.