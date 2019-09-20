 

Отопительный сезон в Харькове может начаться раньше срока

20 сентября 2019 г. 12:41
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Областной штаб ХОГА проверил подготовку Харькова к зиме.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 19 сентября состоялось заседание штаба под руководством первого заместителя председателя ХОГА Марка Беккера.

«В случае изменения температурного режима до 15 октября учреждения социальной сферы, здравоохранения и образования должны быть подключены к теплу первыми и в кратчайшие сроки», - обратился к членам штаба первый заместитель председателя ХОГА.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко отметил, что сейчас к отопительному периоду комплексно подготовлено 99,9% жилых домов коммунальной собственности территориальной громады Харькова.

Также он отметил, что в случае необходимости, здания социальных учреждений, больниц и школ будут подключены к отоплению за два дня. Другие потребители будут подключены к системе теплоснабжения согласно графику - в течение 4 недель.

По информации генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева, уже выполнено почти 100% регламентных работ по подготовке к отопительному сезону оборудования тепловых сетей, проведены гидравлические испытания.

«Дефекты, которые выявлены в ходе гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, будут устранены до 1 октября», - сказал Сергей Андреев.

В свою очередь первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко отчитался о 99-процентной готовности предприятия к работе зимой.

Также первый вице-губернатор напомнил участникам совещания о персональной ответственности руководства различных служб за подготовку инфраструктуры города к отопительному сезону. 

 

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