Паркет или паркетная доска: что лучше?®

На сегодняшний день напольные покрытия из дерева бывают различных видов. Важно выбрать правильный тип в соответствии с потребностями и требованиями рассматриваемого помещения.
Паркетный пол получил свое название от французского слова parqueterie и восходит к 1600-м годам. Квадраты, ромбики и треугольники, которые обычно укладываются в геометрическом, угловатом стиле, часто присутствуют в традиционных паркетных полах. Паркет, который иногда называют мозаичным полом, ценится за его декоративный эффект.
Лучше всего он смотрится в коридорах и приемных, чтобы его можно было регулярно выставлять напоказ. Он требует относительно стабильного микроклимата из-за его восприимчивости к воздействию воды или влажности.
элегантен и добавляет тепла и красоты большинству интерьеров.
Это универсальный и эластичный вариант напольного покрытия из дерева. Каждая половая доска состоит из трех слоев дерева, склеенных под прямым углом, чтобы получить доску толщиной около 14 мм. Она покрыта натуральным деревянным шпоном толщиной около 4 мм.
Подходит практически для всех помещений. Деревянные лестницы очень трудно укладывать паркетной доской, и трудно добиться хорошей отделки в таких местах, как санузел.
ПРЕИМУЩЕСТВА
более устойчива к влаге и теплу.
НЕДОСТАТКИ
Минусов очень мало, но монтаж паркетной доски шип-паз сложнее, чем с замковым соединением.
Таким образом, паркетная доска пользуется сегодня большим спросом из-за конкурентной цены, долговечности и широкого ассортимента дизайнов.