Паркет или паркетная доска: что лучше?®

На сегодняшний день напольные покрытия из дерева бывают различных видов. Важно выбрать правильный тип в соответствии с потребностями и требованиями рассматриваемого помещения.

Что такое паркет?

Паркетный пол получил свое название от французского слова parqueterie и восходит к 1600-м годам. Квадраты, ромбики и треугольники, которые обычно укладываются в геометрическом, угловатом стиле, часто присутствуют в традиционных паркетных полах. Паркет, который иногда называют мозаичным полом, ценится за его декоративный эффект.

Лучше всего он смотрится в коридорах и приемных, чтобы его можно было регулярно выставлять напоказ. Он требует относительно стабильного микроклимата из-за его восприимчивости к воздействию воды или влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Паркет элегантен и добавляет тепла и красоты большинству интерьеров.

Его относительно легко обслуживать. Для его чистки нельзя использовать абразивные материалы, но регулярное подметание и чистка совместимыми средствами сохраняет паркетный пол в лучшем виде.

Он прочный и долговечный.

Паркетный пол добавляет ценности вашему дому.

НЕДОСТАТКИ

Паркет подвержен царапинам и потертостям от мелких острых предметов, таких как высокий каблук. После повреждения восстановить пол и вернуть его первоначальный вид может быть затруднительно.

Под воздействием солнечных лучей паркет может поблекнуть.

Паркет подвержен повреждениям от влаги.

Он требует частого ухода — при необходимости важно отполировать, отшлифовать и покрыть лаком или маслом; если этого не сделать, со временем пол будет выглядеть тусклым и утомленным.

Паркет обычно довольно дорогой.

Что такое паркетная доска?

Это универсальный и эластичный вариант напольного покрытия из дерева. Каждая половая доска состоит из трех слоев дерева, склеенных под прямым углом, чтобы получить доску толщиной около 14 мм. Она покрыта натуральным деревянным шпоном толщиной около 4 мм.

Подходит практически для всех помещений. Деревянные лестницы очень трудно укладывать паркетной доской, и трудно добиться хорошей отделки в таких местах, как санузел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

По сравнению с паркетом, паркетная доска более устойчива к влаге и теплу.

Такой метод конструкции делает ее более стабильной, чем штучный паркет; она менее подвержена деформации.

Вы можете укладывать паркетную доску даже в подвалах в отличие от паркета.

Ее быстрее укладывать, чем паркет.

Она очень прочная и долговечная.

Паркетная доска обычно дешевле в 2-3 раза, чем паркет.

НЕДОСТАТКИ

Минусов очень мало, но монтаж паркетной доски шип-паз сложнее, чем с замковым соединением.

Таким образом, паркетная доска пользуется сегодня большим спросом из-за конкурентной цены, долговечности и широкого ассортимента дизайнов.