Почти миллиард гривен заплатил в местную казну крупный бизнес

Предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, за 11 месяцев 2017 года уплатили в местный бюджет 1,1 млрд. грн.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата в местную казну выросла на 181,3 млн. грн., или на 19,6%. Так среди основных бюджетоформирующих платежей местный бюджет с начала года поступило:

700,8 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

248 млн. грн. налога на землю, что на 38,3% превышает прошлогодний показатель;

11,4 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что почти в 1,6 раза больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

В частности, в ноябре текущего года от крупного бизнеса в местный бюджет поступило 135,3 млн. грн. платежей, что на 26 млн. грн., или на 23,8% превышает уплату ноября прошлого года, из них 72,3 млн. грн. налога на доходы физических лиц (+29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 20 млн. грн. налога на землю, 38 млн. грн. налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет (+32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).