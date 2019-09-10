Под Харьковом будут судить начальницу почтового отделения за присвоение денег из кассы

В Краснокутском районе будут судить 41-летнюю начальницу одного из сельских почтовых отделений за присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по ч. 2 ст. 191 УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении нее направлен в суд.

Как установило следствие, почтальон систематически брала для собственных нужд деньги из кассы.

Всего с июля по ноябрь прошлого года женщина присвоила более 23 тысяч гривен. При этом кассовые отчеты начальница почтового отделения формировала таким образом, деньги как бы и не исчезали.

Недостачу средств обнаружили при инвентаризации.

Сейчас под страхом уголовной ответственности часть незаконно присвоенных средств женщина уже компенсировала.