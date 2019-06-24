Под Харьковом фермер 10 лет незаконно засевала сельхозземли

24 июня 2019 г. 13:36
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В Харьковской области правоохранители выявили факт незаконного пользования 45 га сельскохозяйственных земель в Первомайском районе в течение 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Константин Щербак, указанный участок в 1993 году получил на праве постоянного пользования мужчина для создания фермерского хозяйства, которое вскоре начало свою работу. 

В 2009 году пользователь земли умер. 

В соответствии с требованиями законодательства, с этого момента утратил силу государственный акт на участок. 

Наследственных прав в таком случае законом не предусмотрено, поэтому земли должны были  снова стать государственной собственностью. 

Однако соучредитель фермерского хозяйства продолжила засевать участок и использовать земли, фактически не имея на это никаких законных оснований.

С целью возвращения земель стоимостью более 12 миллионов гривен государству прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

 

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