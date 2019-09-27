Под Харьковом выявили незаконного лесоруба

В Первомайском районе полицейские выявили факт незаконной порубки леса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 сентября около 15:00 правоохранители получили информацию о незаконной порубке в лесополосе вблизи села Парижское Первомайского района. Лесополоса принадлежит региональному филиалу «Южная железная дорога» ПАО Укрзализныця.

На месте происшествия полицейские обнаружили 52-летнего жителя села Праздник Песах, который и рубил лес, а также автомобиль «Газон», две бензопилы и около 1,5 кубометра порезанной древесины породы «ясень».

По словам мужчины, данный участок принадлежит ему в виде пая, на который у него есть документы, и он якобы решил его зачистить от зарослей.

При этом никаких документов полиции мужчина не предоставил.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.