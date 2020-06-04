Поддержка бизнеса во время карантина. ПриватБанк заявил о снижении кредитных ставок

Крупнейший украинский банк, обслуживающий более 70% предпринимателей и более 60% малого бизнеса - сообщил о значительном снижении кредитных ставок для последних. Таким образом банк имеет цель поддержать отечественный бизнес на плаву после трехмесячного карантина, через который владельцы понесли немалые трудности.

Такое решение ПриватБанка является беспрецедентным и нестандартным, рассказывает заместитель директора регионального управления Наталья Найпак.

Так, впервые за все годы работы антикризисные кредитные ставки будут доступны не только для новых заемщиков, но и для всех тех, кто уже получил кредит для развития своего дела.

Снижение стоимости кредитных ресурсов внедряется по всем программам поддержки малого бизнеса, как по инвестиционным кредитам, так и по программам лизинга и финансирования оборотных средств. Кроме клиентов, которые уже пользуются "кредитными каникулами", или имеют просроченную задолженность.

Наталья Найпак, зам. директора регионального управления ПриватБанка

Рішення ПриватБанку про зниження кредитних ставок - це дієвий крок задля максимальної підтримки бізнесу, що потребує допомоги через пандемію коронавірусу та карантин. Всі наші клієнти малого бізнесу уже сьогодні можуть отримати фінансування за зниженими ставками, а клієнтам, які вже користуються кредитними програмами банку, розмір кредитної ставки буде зменшено автоматично.

Антикризисные условия финансирования будут действовать по всем программам поддержки малого бизнеса до конца 2020 года. По словам Натальи Найпак их внедрят автоматически - то есть предпринимателям не нужно будет заполнять никаких заявлений или тем более приходить в отделение банка.

Александр Степко, занимается автоперевозками, говорит такая помощь сейчас крайне важна, поскольку несмотря на то, что разговоров о поддержке бизнеса от государства - много, и вот на деле приходится рассчитывать только на поддержку партнеров и банков.

Александр Степко, директор ООО "Экспресс"

ПриватБанк на сегодняшний день оказывает помощь для того чтобы мы смогли выплыть и как-то развиваться. Когда мы начали сотрудничать - это были самые лучшие условия, на сегодняшний день мы чувствуем не нажим со стороны банка, что отдайте деньги и тому подобное, а банк предлагает определенную льготу.

Обо всех условиях антикризисного финансирования банка можно узнать на официальном сайте.