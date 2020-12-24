Поделили, но не все: бюджет области на 2021 год принят

На сессии облсовета депутаты утвердили бюджет на следующий год. Он составил более 5,7 млрд. гривен, что на полмиллиарда меньше, чем нынешний. Львиная его часть пойдет на финансирование защищенных статей, в частности, на зарплату, ведь минимальная ставка вырастет до 6000 гривен, а к концу года - до 6500 гривен.

Расходы на реализацию отдельных областных программ в области культуры, медицины, образования и соцзащиты пока составляют лишь 662 млн грн.

На образование предусмотрено почти 2 млрд грн, четверть из которых - госсубвенция на зарплату. На реконструкцию и ремонт дорог - 200 млн, соцзащиту 548 млн, на медицину 485 млн грн, кроме этого 57 млн ​​млн грн - на закупку инсулина и 130 млн грн - специальный медицинский резервный фонд. Это позволит оперативно реагировать на вызовы, связанные с COVID-19, говорят в облсовете. Но это все-таки это меньше, чем выделялось на медицину в 2020 году.

В облсовете объясняют, что об уменьшении расходов на здравоохранение речь не идет. Просто частично больницы получают деньги от НЗСУ, частично деньги еще распределят.

Артур Товмасян, глава облсовета

Бюджет этот социальный, проголосовали сегодня только защищенные статьи, основная часть вопросов будет рассмотрена уже на следующей сессии.

Айна Тимчук, глава ХОГА

Все, что связано с приобретением, с капитальными расходами на ремонты, оборудование, мы сможем рассматривать после бюджета развития, после того, как начнут поступать доходы, поэтому цифры меньше. У нас и медицинская реформа заработала, и финансирование обязательных статей пошло через Национальную систему, ушло из областных бюджетов, поэтому нет этих цифр.

Чиновники говорят, что цифры бюджета еще вырастут, тогда будут определены и дополнительные расходы.

Кроме этого, более 1 млрд трансферов из государственного бюджета также еще распределят на капитальный ремонт и строительство, дороги.

А вот дополнительные расходы на аппарат облсовета депутаты сегодня не утвердили, поскольку не хватало голосов на изменение регламента.