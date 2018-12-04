Полиция подозревает бизнесменов в фиктивном ремонте вагонов харьковского метро - ХАЦ

Правоохранители подозревают ООО «Ваго-Рев» в получении средств за проведение фиктивных ремонтов подвижного состава КП «Харьковский метрополитен».

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова от 26 ноября, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Так, следователи установили, что в 2016 году КП «Харьковский метрополитен» заключил договор с ООО «Ваго-Рев» на ремонт электроподвижного состава метрополитена стоимостью 724 миллионов гривен.

По данному договору, работники ООО «Ваго-Рев» в период 2015-2018 годов проводили (в том числе) такие виды ремонта как: замена рамы тележки вагона, замена колесных пар вагона.

Допрошенный начальник службы электроподвижного состава КП «Харьковский метрополитен» сообщил правоохранителям, что производителями рам тележек вагонов является ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Единственный конкурент «Ваго-рев» на тендере).

Также сотрудник метрополитена отметил, что запчасти, используемые при ремонте подвижного состава, закупаются ООО «Ваго-Рев» и все замены таких запчастей отражаются в техническом паспорте на вагон.

Однако, проанализировав налоговые накладные ООО «Ваго-Рев», правоохранители установили, что предприятие не осуществляло закупку рам тележек вагонов и колесных пар, что ставит под сомнение проведенные работы для КП «Харьковский метрополитен».

Также, все запчасти, которые используются при ремонте подвижного состава, должны быть соответствующего качества и иметь соответствующую техническую документацию, подтверждающую их состояние, безопасность и качество.

Поэтому следователи считают, что ООО «Ваго-Рев» документально оформляли проведения ремонтных работ по запчастями, полученные от фиктивных предприятий и без надлежащей технической документации, что может свидетельствовать о не проведение указанных работ, отметили в ХАЦ и напомнили, что правоохранители проверяют на предмет растраты средств харьковского метрополитена главных подрядчиков КП - фирм, которые СМИ относят к окружению Максима Мусеева - ООО «Ваго Рев», ООО «Системы прогрессивной очистки», ООО «Специализированный« проектно строительный монтажный поезд-753».

По данным СМИ, ООО «Ваго Рев», ООО «Системы прогрессивной очистки» и ООО «СПБМ Поезд-753» относятся к сфере влияния главы Администрации Холодногорского района, депутата Харьковского горсовета Максима Мусеева.

Недавно суд избрал меру пресечения одному из бывших директоров «Ваго-Рев».