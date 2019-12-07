Полиция задержала подозреваемых в кражах из грузовых поездов

Харьковские полицейские разоблачили преступную группу в совершении краж из грузовых вагонов на железной дороге.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленники совершали кражи в течение длительного времени.

Полицией задержаны 4 члена преступной группировки - жители Днепропетровской и Запорожской областей.

Установлено, что преступники работали по определенной схеме. Сначала они отслеживали вагоны с грузом, затем планировались действия по угону, определялось количество людей, которые будут принимать участие в краже, способ вывоза и транспортировки похищенного имущества и его сбыта.

По телефону 33-летний организатор собирал соучастников преступления, наладил схему сбыта похищенного и изготовление поддельных документов на перевозку похищенного.

Также один из соучастников устанавливал количество товара, который можно украсть без последствий при передаче груза заказчику на конечной станции. На пути транспортировки преступники постоянно мониторили посты полиции, оповещали о них водителей, чтобы те объезжали посты.

Правонарушителей задержали после совершения очередной кражи деталей к подвижному составу грузовых вагонов с грузового поезда, где общая сумма материального ущерба составила 76500 гривен.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в условиях следственного изолятора города Харькова.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.