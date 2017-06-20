Порошенко в Вашингтоне обсудил с Пэрри возможности поставки в Украину сжиженного газа из США

20 июня 2017 г. 18:42
Источник: Зеркало недели
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Стороны также обсудили укрепление европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Риком Пэрри возможности поставки альтернативных видов топлива в Украину.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США", - сообщает пресс-служба президента Украины во вторник.

Порошенко выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и отметил заинтересованность в более широком привлечении в Украину современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.

Украинский президент приветствовал активный интерес к Украине со стороны американских энергетических компаний.

Стороны также обсудили укрепление европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

"Министр энергетики США отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США. Стороны подтвердили общую позицию относительно угрозы проекта "Северный поток-2" для энергетической безопасности как Украины, так и Европы", - сказано в сообщении.

Министр энергетики США также принял приглашение президента Петра Порошенко посетить Украину в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Украины во вторник встретиться также и с вице-президентом США Майком Пенсом,
после этого у него состоятся переговоры с президентом США Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом. 

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