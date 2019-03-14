Порядок в тарифах должна обеспечить местная власть - Гройсман дал поручение регионам

Отопительный сезон заканчивается только через месяц, но Кабмин уже дал поручение готовиться к новому. Причины две. Во-первых, необходимость решить проблемы, которые возникали в регионах с подачей тепла в 2018 году. Во-вторых, не урегулирован вопрос тарифообразования. В Правительстве напоминают, ответственность за тепло и его стоимость лежит на местной власти. Поэтому, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил чиновникам в областях наконец начать модернизировать теплосети, тем более что деньги на эти работы были выделены еще накануне отопительного сезона 2018-19 гг. Вторая не менее важная задача - навести порядок с тарифами.

«Цена на газ для теплоснабжающих организаций - одинакова. Но когда мы смотрим на тарифы на тепло, то у нас есть разница серьезная по стоимости тепла в одних городах и ​​в других, - отметил глава Правительства. - Стоимость тепла и воды зависит от технологии производства, учета и мероприятий энергосбережения».

Сколько платить за тепло зависит не только от цены на газ.

Тарифы на тепло в украинских домах формируют 4 фактора:

• цена на газ,

• стоимость производства тепла,

• прозрачный учет потребления,

• внедренные проекты энергосбережения.

Последние 3 фактора подчинены теплокоммунэнерго, которые, как правило, находятся в коммунальной собственности. Заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк, информирует:

«Сегодня из 1644 предприятий теплокоммунэнерго, а это 98%, только 26 - лицензиаты НКРЭКП, все остальные подчинены органам местного самоуправления. Поэтому формирование тарифной политики на услуги по теплоснабжению относится к компетенции ОМС (Органов местного самоуправления). Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что органы местного самоуправления несут полную ответственность за каждую цифру в утвержденных ими тарифам ».

А цифры в платежках отличаются существенно. В качестве примера, в Харькове с 1 января 2019 выросли тарифы коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети». Стоимость услуг на предоставление централизованного отопления увеличилась на 17,8%. То есть для абонентов, в домах которых есть счетчики, стоимость достигает 1539,50 грн/Гкал. А для абонентов без домовых и квартирных приборов учета тариф формируется с учетом квадратного метра, то есть 39,38 грн. за 1 кв. м. в месяц.

Для сравнения, цена одной и той же услуги в других областях: в Ивано-Франковске 1 Гкал тепла стоит 1312 гривен, в Мариуполе - 1303 гривен, в Харькове - 1 539,5 гривны, а в Луцке - 1847 гривен. Разница в тарифах доходит до 40%.

Правительство дало местным органам власти все рычаги для уменьшения цены на тепло

Чтобы снизить тариф на тепло, теплосети должны быть модернизированы в том числе с учетом энергосберегающих технологий. Осовременивание сетей буквально закроет щели в трубах и стенах, через которые «греется» не семья, а воздух снаружи. И теряет кошелек.

Для справки, Правительство в ходе подготовки к отопительному сезону 18-19 годов выделило областям 12,5 млрд. грн. Из этой суммы на местах потратили только четверть - 3 млрд. грн. То есть муниципалитеты лишь на четверть от возможного провели ремонты тепловых сетей, внедрили энергоэффективное оборудование, построили новые котельные. Между тем в Украине 7000 км. теплосетей в аварийном состоянии, а за прошлый год органы местного самоуправления смогли отремонтировать только 240 км.

Поэтому Премьер-министр Украины Владимир Гройсман распорядился проверить облгазы на целесообразность и эффективность освоения государственных средств.

Также учитывая небрежную работу Глава Правительства призвал мэров подать четкий план модернизации и развития ЖКХ на 2019-2020 годы. И сделать все возможное, чтобы инвестиции попали по назначению. От этого зависит цена на тепло и горячую воду в следующем отопительном сезоне.

"Все, что сейчас происходит, - это беззаконие со стороны различных снабжающих организаций. Я прошу: наведите порядок и защитите людей. Это четкое требование", - сказал Гройсман.

Кроме того, в домах украинцев должны появиться счетчики. Это уже обязанность НАК «Нафтогаз» и теплоснабжающих. Приборы начисления станут помехой коррупционным схемам для насчитывания "лишних" денег в газовой сфере. По поручению Правительства почти 3,5 млн. украинцев бесплатно установят счетчики.

После выполнения местной властью поручений Правительства тариф на тепло для населения не должен превышать 1400 грн/Гкал.