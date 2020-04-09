В Приватбанке отказались от обязательной печати чеков POS-терминалами

ПриватБанк отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах.

Как сообщает пресс-служба банка, такое решение было принято после консультаций с Государственной фискальной службой и платежными системами. Теперь чек можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю.

«После успешной авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать ли чек. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант», - говорится в сообщении банка.

Как считают в финучреждении, такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумагу, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки чеков, и поможет сохранить деревья.

По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц, а значит - до 24 миллионов гривен в год.

«Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией - бытовой техники и тому подобном. В марте 2020 году в эквайринговой сети ПриватБанка прошло около 100 000 000 операций с изданием двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 миллионах операций документов. Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации - еще и заботимся о гигиене, минимизучы физический контакт между продавцом и покупателем», - рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

Также омечается, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, где при необходимости их можно легко получить.