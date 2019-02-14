Посчитать и не переплачивать - чем выгодна инициатива Кабмина о бесплатных счетчиках на газ?

Непосчитанное может обрасти коррупцией и ударить по кошелькам потребителей. Правительство дало рекомендацию НАК «Нафтогаз» установить газовые счетчики в каждом домохозяйстве, где их еще нет. Затраты на монтаж устройств также возьмет на себя «Нафтогаз»

Посчитаны кубометры - честная цена

Каждая украинская семья покупая бензин, платит за литр четко определенную цену. Так же за килограмм сахара, упаковку салфеток или чашечку кофе. Есть товар и есть его стоимость. Между тем в Украине до сих пор около 1,3 млн. семей платит за газ в соответствии с установленным нормативом, где объем потребленного не совпадает с ценой.

Поэтому газовый счетчик является «оберегом» от переплаты.

Последние несколько месяцев это подтвердили. В это время платежки за газ выросли втрое. В декабре многие семьи получили платежки с так называемым «досчетом». Это произошло после того, как Верховный суд отменил постановления Кабмина о нормах газа для населения без счетчиков. Иски подали облгазы. И вместо действующих норм, потребителям «накрутили» оплату за газ по нормативам 2002 года. То есть в несколько раз завысили цены: сравнить просто до 9,8 куб. м. вместо 3,3 куб. м. Квартиры со счетчиками ценовой удар обошел.

30 января Глава Кабмина Владимир Гройсман прокомментировал необходимость снизить норму потребления газа:

«Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло вследствие того, что на решение правительства было подано в суд и суд отменил наше решение. Мы будем отстаивать свою правоту, но нужно новое решение. Мы устанавливаем новую норму - 3,29 кубометра. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный».

Отныне начислить лишнего нельзя. Более того Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

Где взять газовый счетчик? Кто заплатит за устройство?

В Правительстве дали рекомендации НАК «Нафтогаза» установить приборы подсчета в каждом домохозяйстве. Сделают это бесплатно. Если же абонент самостоятельно установил счетчик, он может рассчитывать на компенсацию.

Это выгодно потребителям честной ценой и государству - исчезает одна из коррупционных схем.

Охват квартир должно быть 100%, подчеркнул Владимир Гройсман:

"Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать - кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых нет счетчика. Чье это задание? Поставщика газа! Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить граждан счетчиками. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет".

«Нафтогаз» может как поставлять газ напрямую населению, так и заключать договоры на монтаж счетчиков. Контролировать установку счетчиков будет Министерство энергетики и угольной промышленности. По предварительным подсчетам, установка индивидуальных узлов учета газа может обойтись НАК "Нафтогаз" в около 2,5 миллиарда гривен.

Привлечение к финансированию проекта «Нафтогаза» согласовала и Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг. Такое привлечение позволяет закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", собственно, он предусматривает также другие источники финансирования. Сейчас оно уже 9 лет подряд происходило только за счет тарифа за услуги распределения природного газа.

Эксперты уже на этапе внедрения инициативы говорят, что после полного охвата устройствами учета, понятие «газовый норматив» для украинских семей исчезнет как устаревшее и не функциональное.

Поэтому, сколько платить теперь?

Цена за потребленное, то есть реально посчитанное с помощью установленных счетчиков, даст возможность украинцам вовремя рассчитываться за газ. Значит население не будет накапливать долги за газ, а также постепенно сможет уменьшить долговую нагрузку.

В Украине действуют такие нормы потребления газа без счетчиков (на одного человека в месяц):

- газовая плита при наличии центрального горячего водоснабжения - 3,29 кубов газа;

- газовая плита без ЦГВС - 5,39 кубов газа;

- газовая плита и водонагреватель - 10,49 кубов газа

Для сравнения, было: 9,8 куб. м., 18,3 куб. м., 23,6 куб. м.

Правительство также приняло решение, что не допускается начисление и учет задолженности на личном счете бытового потребителя за газ, которая возникла в связи с прекращением действия постановлений Правительства о нормах потребления газа населением, принятых в 2015-2016 годах.