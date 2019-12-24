Повышена соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью

По данным пресс-службы ХОГА, 24 декабря правительство постановило повысить социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью.

Согласно решению, в 2020 году правительство повысит:

- размер помощи на детей - сирот и детей, лишенных родительской опеки, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов - это дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка;

- размер пособия на детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, с 2 до 3,5 прожиточных минимумов - это дополнительно более 3000 грн/мес на одного такого ребенка;

- денежное обеспечение родителям - воспитателям и приемным родителям повысится на 30% на каждого ребенка - воспитанника или приемного ребенка. Теперь такое обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответственного возраста.