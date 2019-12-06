Председателя правления ОСМД подозревают в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества

06 декабря 2019 г. 22:00
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Главе ОСМД сообщено о подозрении по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного повторно (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, женщина-служащий, которая уже привлекалась к уголовной ответственности, имея единоличный доступ к банковскому счету, открытому от имени юридического лица, на который члены ОСМД платили обязательные платежи,  многократно снимала с него денежные средства, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

В результате указанных действий ОСМД нанесен ущерб на сумму 360 тысяч гривен.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

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