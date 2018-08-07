Применение VSA анализа на СНГ рынках

Анализ объем торговли также известен как VSA анализ, который является методом детального анализирования торговли. В его основе лежат денежные объемы, проторгованные за определенные промежутки времени с учетом разницы хай/лоу бара.

Таким методом начали пользоваться еще на фондовых биржах в середине прошлого столетия. Сегодняшней модели анализа мы обязаны прежде всего Тому Вильямсу. Основа метода состоит в том, чтобы выявить основных игроков рынка или информированных участников при помощи чтения графика. Более подробно об этом можно почитать тут. Данного рода анализ не включает в себя использование жестких правил или различных технических индикаторов, в нем ведется дискреционный анализ. В основах анализа лежат различного рода сигналы, которые свойственны крупным или информированным игрокам.

VSA фазы состояния рынка

Метод выявления информированного игрока используют не только на финансовых рынках, он применим также на фондовых и товарных биржах. Для понимания, что такое vsa анализ овладеть основами достаточно сложно, прежде всего необходимы знания относительно структуры того рынка на котором вы собираетесь играть, необходимо понимать его механику, быть в курсе моделей ценообразования. Только после того как будут освоены основы рынка можно приступать к изучению базовых сигналов VSA.

Теории о манипуляциях ценами и анализ осуществляется параллельно, правда такие теории не всегда соответствуют действительности. Взять к примеру рынок Форекс, дневной оборот его составляет порядка пяти трлн долларов, манипулировать таким рынком нереально. Мелких спекулянтов на рынке не более пяти с половиной процента. Он вырос по сравнению с 2013-м годом на 2%, однако в финансовом выражении это мизер. Маркет-мейкеры, наконец, не ставят своей целью обобрать мелкого, неопытного трейдера, важно поддержать ликвидность рынка.

Пример «Усилие VSA с и/Без результа»

Основные сигналы, паттерны VSA анализа

Более подробно о паттернах можно прочитать здесь. Для работы трейдер должен найти нужные ему инструменты. Сегодня получил развитие совершенно новый вектор VSA 2.0. Здесь решаются вопросы на микроуровне, например: почему цена остается на месте или что приводит к ее движению, что первостепенно влияет на движение цены. Важно определить какую роль в ценовых моделях играют волатильность, а также ликвидность. Трейдер должен адаптироваться под самые новые механизмы торговли на рынке. Задача не из легких, но вполне решаема для тех, кто желает добиться успехов.