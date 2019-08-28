Проблемные мосты: в каком состоянии находятся путепроводы на Харьковщине

После скандального обрушения моста на окружной в Сети начали выкладывать фото других путепроводов с дефектами.

Вот, например, другой мост на окружной, находящийся неподалеку поворота на 17-е кладбище: в дыры в покрытии с легкостью пролезает нога, пишут пользователи.

А вот еще один мост - Роганский. Его ремонтируют уже несколько лет. В той части, где поставили предупредительные знаки, дорогу сузили до одной полосы, чем сильно замедлили движение автомобилей, жалуются водители. На светофоре приходится стоять до двух минут.

Евгений, водитель

Он еще недоделанный, недоремонтированный. Он, по-моему, уже года два ремонтируется, вот в таком состоянии

Роман, водитель

В Украине 90 процентов инфраструктуры изношено – это практически все. Затянутый ремонт – это самая большая проблема

Главные проблемы ремонта мостов, по мнению специалиста с кафедры мостов ХНАДУ, это отсутствие финансирования и, главное, отсутствие службы эксплуатации, которая должна была проводить осмотр и следить за состоянием путепроводов. Чтобы заложить деньги в бюджет на ремонт того же моста, нужно заранее подать заявку, разработать программу и «выбить» деньги на ремонт.

В то же время в Программе развития дорожного комплекса Харьковской области на 2012-2016 год было сказано о наличии 38 дефектных мостов, а вот уже в программе на 2018-2020 годы о таких мосты уже нет и упоминания.

Анатолий Лозицкий, научный сотрудник кафедры мостов, реконструкции и строительной механики ХНАДУ

Делаются частичные, глобальные такие ремонтные работы, которые уже невозможно отложить. А текущие и последовательные работы - никто не делает. Те, которые действительно они дошли до такого состояния - на дороге Мерефа-Павлоград выполняются ремонтные работы, выполнялись работы на трассе Харьков-Ахтырка, вот там, где делаются дороги, там и ремонтируются мосты.

О том, что хороший асфальт на мосту - это главное, подумали, наверное, и в САД, поэтому в две тысячи десятом году во время проведения текущего ремонта проезжей части положили сверху новый слой асфальта, рассказывает профессор ХНАДУ. По заключению специалистов, толщина асфальта увеличилась на двадцать сантиметров по сравнению с проектной.

Виталий Кожушко, зав. кафедры мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ

Зробили - уклали додаткові шари покриття зверху - і все. А це не тільки покращує, а погіршує роботу моста. Тому що власна вага збільшується, значить, менша доля залишається на сприйняття навантаження від транспорту. Якщо ми пишем там - тридцять тон, дефекти не ліквідують, а тільки асфальт укладуть, так це все, може, тридцять і не пропусте, а тільки 28.

Зато в САД заверили, что будет проведена внеочередная проверка всех искусственных сооружений, находящихся на балансе дорог государственного значения - их аж 274. К четвертому состоянию, это - ограниченно трудоспособные, принадлежит около 30 процентов, то есть более семидесяти мостов.

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Ми визначаємо із цих шляхопроводів, штучних споруд найбільш аварійні і щороку проводимо ремонти. Наприклад, у нас чотири аварійних штучних споруди на дорозі Мерефа-Лозова-Павлоград, на даний час, скажу, було вже. Ми їх у цьому році виконуємо. Минулий рік у нас був під питанням великим, це шляхопровід у Пісочині, де розв'язка Пісочинська, ми в минулому році виконали.

К тому же дороги и мосты действительно разрушают перегрузки грузовиков. В Украине действует запрет движения для автомобильного грузового транспорта, вес которого превышает 40 тонн на дорогах государственного значения и 24 тонны - на дорогах общего пользования местного значения.

По информации Укратрансбезпеки, на Харьковщине сейчас работает лишь 15 площадок для контроля за весом. Впрочем, и их при желании можно объехать.