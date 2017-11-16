Продажа электронных карт в харьковской "подземке": АМКУ зафиксировал нарушения законодательства

Устранить нарушения Антимонопольный комитет Украины порекомендовал «Харьковскому метрополитену» рассмотрев обращение от физического лица. В территориальном отделении установили, что КП использует условия оплаты проезда в «подземке», которые вынуждают пассажиров покупать бесконтактные электронные карты, что содержит признаки нарушений. Нарушения касаются законодательства о защите экономической конкуренции, в виде злоупотребления монопольным положением на рынке, сообщили в АМКУ. Территориальное отделение, отметили на официальном сайте контролирующего органа, предоставило обязательные к рассмотрению рекомендации устранить нарушения, а также причины их возникновения и условия, которые этим нарушениям способствуют. В харьковской мэрии за подробными комментариями отправляют к представителям КП, вместе с тем заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов подчеркивает – с таким заявлением АМКУ не согласен.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

Я не согласен с решением Антимонопольного комитета. - А можете нам это прокомментировать? - В метро обратитесь, они дадут пояснения.

Тем временем, в Харьковском антикоррупционном центре, активисты которого занимаются расследованиями деятельности коммунальных предприятий города, рассказывают, АМКУ уже неоднократно фиксировал нарушения со стороны метрополитена – они касались и размещения рекламы, и продажи электронных карт для оплаты проезда, и размена денег в «подземке». Но, говорят антикоррупционеры, несмотря на это, ситуация в течение нескольких лет кардинально не меняется.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

У 2013-му році Антимонопольний комітет навіть пригрозив, що буде штраф у 10 відсотків від всієї виручки Харківського метрополітену, це сотні мільйонів гривень, це взагалі дуже велика сума, але там також були переписки, фактитчно між метрополітеном та Антимонопольним комітетом, тому ситуація ніяким чином не змінилася: або купляйте картку, або бігайте розмінюйте кошти, там 10 гривень, 20, 100 і так далі.

В «Харьковском метрополитене», в свою очередь, обещают прокомментировать информацию территориального отделения АМКУ о нарушениях, которые связаны с условиями оплаты проезда и о выполнении рекомендаций по их устранению позже – в ответе на информационный запрос.