Прокуратура через суд требует вернуть Харькову землю стоимостью 30 миллионов гривен

Прокуратура требует возвращения в земли запаса города Харькова земельного участка стоимостью 30 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, Харьковский городской совет предоставил физическому лицу в аренду земельный участок, расположенный в Основянском районе Харькова, вне процедуры земельных торгов, проведение которой предусмотрено ст. ст. 124, 134, 135 Земельного кодекса Украины.
Вышеуказанное стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.
В суд от прокуратуры направлено исковое заявление в интересах государства к Харьковскому городскому совету и физическому лицу о признании решения хозяйственного суда области незаконным, а также признании договора аренды недействительным и возвращении указанного земельного участка в земли запаса города.
Сейчас идет судебное разбирательство.