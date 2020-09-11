Прокуратура через суд требует вернуть Харькову землю стоимостью 30 миллионов гривен

Прокуратура требует возвращения в земли запаса города Харькова земельного участка стоимостью 30 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, Харьковский городской совет предоставил физическому лицу в аренду земельный участок, расположенный в Основянском районе Харькова, вне процедуры земельных торгов, проведение которой предусмотрено ст. ст. 124, 134, 135 Земельного кодекса Украины.

Вышеуказанное стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.

В суд от прокуратуры направлено исковое заявление в интересах государства к Харьковскому городскому совету и физическому лицу о признании решения хозяйственного суда области незаконным, а также признании договора аренды недействительным и возвращении указанного земельного участка в земли запаса города.

Сейчас идет судебное разбирательство.