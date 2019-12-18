Протесты против продажи земли: под Радой снова собираются митингующие

18 декабря 2019 г. 11:25
Источник: УНИАН
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Возле здания Верховной Рады собрались около 300 митингующих, которые выступают против введения рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, в основном люди держат партийные флаги "Батькивщины", "Свободы" и Национального корпуса. Возле парламента усилена охрана, в частности задействованы работники полиции, а также сотрудники Национальной гвардии.

Ситуация довольно спокойная - никаких беспорядков. Со сцены звучит музыка, но никаких выступающих нет.

Как сообщалось, вчера, 17 декабря, возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения и правоохранителями.
 

Видео: 

Акція проти продажу землі: дотиснемо разом! | Наживо з-під ВР

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