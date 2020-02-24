Публичные закупки на Харьковщине должны стать прозрачнее

Сегодня, 24 февраля, подписаны меморандумы между ХОГА, ОО «Харьковский антикоррупционный центр» и ОО «Развитие публичных закупок».

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, меморандумы о взаимопонимании по публичным закупкам подписали первый заместитель председателя ХОГА Виталий Погосян, заместитель председателя правления Общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» Игорь Черняк и руководитель ОО «Развитие публичных закупок» Андрей Бабтенко.

«Для нас очень важно, что мы пристально следим за расходованием бюджетных средств, и именно с нашими коллегами из общественных организаций мы будем делать это вместе», - сказал Виталий Погосян.

По словам заместителя председателя правления Общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр», подписание меморандума о сотрудничестве является продолжением работы с ХОГА.

«Я очень рад, что сегодня подписывается этот меморандум и продолжается сотрудничество ХОГА, Харьковского антикоррупционного центра, и еще присоединяется одна специализированная организация, которая занимается публичными закупками и их прозрачностью», - сказал Игорь Черняк.

Руководитель ОО «Развитие публичных закупок» отметил, что основная задача меморандума - это увеличение прозрачности, экономии и повышения контролирующей функции.

«В процессе работы будем определять новые направления, которые будут помогать экономить средства и повышать конкуренцию», - сказал Андрей Бабтенко.