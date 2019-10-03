Рада приняла закон о концессии

Верховная Рада на заседании в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии.

Его поддержали 257 народных депутатов.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что механизм концессии позволит государству возложить на частный сектор инвестиционные, социальные, экологические и другие обязательства на весь период концессии, сохраняя при этом имущество в государственной собственности.

В то же время государственный бюджет будет получать долю доходов от деятельности частного инвестора в виде концессионных платежей.

Ожидается, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов, таких как морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты, другие объекты государственной собственности.

Условия концессии раньше регулировались четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу. По словам депутата Верховной Рады Роксоланы Пидласой, в Украине уже действует около 150 договоров о концессии, но они не стали успешными.

В странах Евросоюза, напротив, механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессии, позволил реализовать более 1800 проектов на сумму 365 млрд евро. "В 2013-2017 годах Турция привлекла более 88 млрд евро на разные проекты - от строительства новых аэропортов до учреждений здравоохранения", - заявила она.

Принятый законопроект предполагает введение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), которая соответствует международной практике, в том числе Типовым законодательным положениям по проектам в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников.

Документом также предусмотрена возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии и дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности наличие в концессионном договоре права замены концессионера.

Кроме того, предусмотрено упрощение процедур выделения земельных участков для проектов государственно-частного партнерства в форме концессии, определены особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Напомним, что концессия является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.