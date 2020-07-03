Расширительный бак для отопления®

Расширительный бачок для газового котла - один из важнейших узлов во всей отопительной системе. Данная емкость выполняет следующие функции:

является резервуаром для нагретой воды;

предупреждает возникновение воздушных пробок и порывов в системе;

стабилизирует давление в отопительном оборудовании.

Как работает расширительный бачок для котла? При нагревании в теплообменнике вода начинает расширяться, в результате чего увеличивается ее объем, а значит - и давление в системе. Расширительный бачок компенсирует увеличение объема воды за счет отвода части теплоносителя. При остывании вода уменьшается в объемах, а ее часть, находящаяся в баке, возвращается в систему.

Если расширительный бачок для отопления износился или повредился в результате механического воздействия и коррозии, необходимо провести его замену. При выборе нового бака следует обратить внимание:

На материал и конструкцию емкости;

На объем бачка;

На наличие мембраны;

На эксплуатационные расходы.

Современные производители предлагают расширительные баки для газовых котлов открытого и закрытого типа. Открытые баки сейчас практически не применяются, поскольку являются недолговечными и имеют трудности в установке и использовании. Закрытые бачки, в частности - мембранные, в наши дни популярны и востребованы, что обусловлено их следующими преимуществами:

небольшие размеры и маленький вес;

100% герметичность;

минимальные теплопотери;

наличие защитного антикоррозийного покрытия;

низкие эксплуатационные расходы;

простота установки;

возможность использования при высоком давлении в системе.

Сколько стоит расширительный бачок?

Цены на расширительные баки зависят от фирмы производителя, технических и функциональных характеристик емкости, а также от поставщика. Если Вы хотите купить в Киеве качественные, но недорогие бачки для отопления, рекомендуем обратиться в проверенный интернет-магазин Пирамида24. Компания предлагает только оригинальную продукцию напрямую от брендовых изготовителей. Чтобы оформить заказ, звоните в клиентскую службу поддержки Пирамида24 по телефону 093 553-92-92. Консультанты помогут подобрать расширительный бак для отопления, а также ответят на все Ваши вопросы. Доставка осуществляется почтовыми и курьерскими службами в течение 1-2 рабочих дней. Возможен самовывоз со склада интернет-магазина. Оплатить покупку Вы сможете при оформлении картой или при получении заказа наличными. Пирамида24 - всегда Ваш правильный выбор!