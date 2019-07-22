 

Рассмотрение апелляции на закрытие дела о тарифах на проезд в городском электротранспорте перенесли - ХАЦ

22 июля 2019 г. 13:25
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На сегодня в Харьковском апелляционном административном суде было назначено очередное заседание по рассмотрению апелляции на закрытие производства по иску Харьковского антикоррупционного центра к городским властям об отмене повышения стоимости проезда в городском наземном электротранспорте.

Как сообщили представители Харьковского антикоррупционного центра в Фейсбук, рассмотрение апелляции суд перенес на 11:00 15 августа - в связи с необходимостью изучения дополнительных объяснений от третьего лица.

По мнению представителей ХАЦ, закрытие производств и отказ суда первой инстанции выносить решение о незаконности либо  законности решения исполкома о повышении тарифов в метро, ​​трамваях и троллейбусах лишает харьковчан права на возмещение убытков от незаконного повышения тарифов.

По подсчетам ХАЦ, за период с 6 февраля 2019 по 22 мая 2019-му, сумма ущерба составляет десятки миллионов гривен.

«Оставляя качество услуг на том же низком уровне, руководство города продолжает решать проблемы в коммунальном транспорте исключительно повышением стоимости проезда, не решая причин возникновения проблем по существу, - отметили в Харьковском антикоррупционном центре. - Несмотря на то, что 7 февраля 2019 года Харьковский метрополитен начал собирать с харьковчан по 8 гривен за проезд, убытки этого предприятия за первый квартал 2019 составили 46,9 млн.грн. Почти такие же убытки в метрополитена были и за первый квартал 2018 - 48,2 млн.грн».

Напомним, стоимость проезда в харьковском метро, ​​а также в трамваях и троллейбусах повышалась ежегодно - в 2017, в 2018 и 2019 годах.

 

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