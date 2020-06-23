В Фонде Госимущества Украины прокомментировали ситуацию с растратой на "Электротяжмаше"

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения и.о. генерального директора и директору по экономике и финансам ОАО «Завод «Электротяжмаш», которых подозревают в растрате средств предприятия в виде залога: для директора по экономике - в сумме 504 480 гривен, а в отношении генерального директора - 42040 гривен.

Напомним, по данным правоохранителей, в течение 2019-2020 гг. должностные лица предприятия заключили ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод «Электротяжмаш» на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция госпредприятия реализовывалась по цене, которая была значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе Фонда Госимущества Украины, заместитель Председателя Фонда государственного имущества Украины Сергей Игнатовский прокомментировал ситуацию относительно растраты на ГП "Завод" Электротяжмаш "

По его словам, в течение многих лет коррупционеры паразитировали на государственном предприятии "Электротяжмаш".

Он отметил, что путем назначения подконтрольного менеджмента, который эксплуатировал производственные и экономические мощности предприятия в интересах отдельных недобросовестных бизнес-групп. В результате такой деятельности предприятие было фактически доведено до банкротства. Такое положение предприятия Фонд государственного имущества увидел после передачи функции управления.

Так, при назначении нового руководителя, дело которого сейчас рассматривает суд, остаток доступных средств на счетах составил 1 млн грн, при необходимых 60 млн грн, а 80% заказов не выполнялось в сроки, предусмотренные договорами.

"Руководство ФГИУ заявляет о готовности всячески содействовать следствию и надеется на объективное рассмотрение дела с целью наказания всех действительно причастных к коррупционным схемам и обеспечения государственных интересов", - резюмировал Сергей Игнатовский.