Ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове подписал Зеленский

22 декабря 2019 г. 16:16
Источник: РБК-Украина
257 просмотров

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0008 "О ратификации финансового соглашения (проект "Расширение харьковского метрополитена" (проект "Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В пояснительной записке указано, что реализация проекта "Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков" будет осуществляться за счет средств займа Европейского инвестиционного банка на следующих условиях: сумма займа составляет 160 млн евро; ставка процентов - Euribor + спрэд; количество траншей - 20; минимальная сумма транша - 5 млн евро.

Указано, что общий период погашения займа - 25 лет, включая льготный период - 4 года. При этом первая дата погашения займа - 20.04.2022, а последняя дата погашения займа - 20.10.2042.

В частности, заем будет погашаться полугодовыми платежами; комиссия за резервирование средств не взимается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.