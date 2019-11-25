Разрушенный мост - онлайн: работникам нововведение не по душе

Наблюдать за ремонтом разрушенного моста на окружной теперь можно онлайн. Здесь по приказу нового главы ХОГА Алексея Кучера установили камеры видеонаблюдения, чтобы видеть, сколько работников на месте, что делают и успевают ли до озвученного в конце концов срока - 22 декабря.

На подходе к месту разрушения работает с десяток рабочих, они говорят, что расчищают определенные участки и убирают барьерное ограждение из земли.

Андрей, мастер

Есть поставленная задача, мы её выполняем - как раньше, так и сейчас.

А вот и камера, впрочем, как оказалось, их здесь целых две: одна, говорят рабочие, установлена облсоветом - она транслирует картинку онлайн, другую же установили облавтодоровцы.

В Службе автомобильных дорог говорят, что эта видеокамера помогает им контролировать работу подрядной организации, а рабочих, которые там работают, уверяют - она дисциплинирует и способствует их производительности.

Сами же работники, тому, что за ними наблюдают со всех сторон, явно не рады – говорят: все время чувствуют себя как обезьяны в клетке, и, хотя качество работы от этого не ухудшится и явно не улучшится, впрочем, морально, говорят, работать неприятно.

Не гірше, но неприятно. Вот кто-то один, кто написал комментарий, пришел бы тут и поработал. Легко или тяжело? Или не тяжело?

Александр Попов, мастер "Мостстройком"

Мне не нравится. У меня моего мнения никто не спросил, я хожу, мало ли, что я там делаю. Может, извините за выражение, я в носе поколупался. Люди – миллионы - на меня смотрят. Зачем? Моего мнения никто не спрашивал. Я понимаю, что это, может, надо для отчетности или что, я подчиняюсь своему руководству. Моё руководство мне ставит мои задачи, с которыми я в сроки должен справиться. Я справляюсь.

Кроме такого, морального, давления, признаются рабочие трудно работать в мороз. Впрочем, даже в холоде работы проводят и уверяют, что даже в ночную смену, и если на пути не станут дождь со снегом или задержка поступлений материалов, - объект сдадут в срок до 22 декабря.

Александр Попов, мастер "Мостстройком"

Связать до завтра планируем потом сразу же бетон, потом - поставить опалубку, целый технологический процесс — это время занимает. Стараемся максимально всех людей задействовать чтобы никто нигде не болтался, не гулял, сидим, смотрим, чтобы все максимально быстро делали.

По информации Службы автомобильных дорог , на объекте в течение дня работает около 40 рабочих, 4 единицы техники и 10 единиц различного оборудования.