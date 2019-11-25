Разрушенный мост - онлайн: работникам нововведение не по душе

25 ноября 2019 г. 19:29
Автор: Алина Тюхай
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Наблюдать за ремонтом разрушенного моста на окружной теперь можно онлайн. Здесь по приказу нового главы ХОГА Алексея Кучера установили камеры видеонаблюдения, чтобы видеть, сколько работников на месте, что делают и успевают ли до озвученного в конце концов срока - 22 декабря.

На подходе к месту разрушения работает с десяток рабочих, они говорят, что расчищают определенные участки и убирают барьерное ограждение из земли.

Андрей, мастер

Есть поставленная задача, мы её выполняем - как раньше, так и сейчас.

А вот и камера, впрочем, как оказалось, их здесь целых две: одна, говорят рабочие, установлена облсоветом - она транслирует картинку онлайн, другую же установили облавтодоровцы.

В Службе автомобильных дорог говорят, что эта видеокамера  помогает им контролировать работу подрядной организации, а рабочих, которые там работают, уверяют - она дисциплинирует и способствует их производительности.

Сами же работники, тому, что за ними наблюдают со всех сторон, явно не рады – говорят: все время чувствуют себя как обезьяны в клетке, и, хотя качество работы от этого не ухудшится и явно не улучшится, впрочем, морально, говорят, работать неприятно.

Не гірше, но неприятно. Вот кто-то один, кто написал комментарий, пришел бы тут и поработал. Легко или тяжело? Или не тяжело?

Александр Попов, мастер "Мостстройком"

Мне не нравится. У меня моего мнения никто не спросил, я хожу, мало ли, что я там делаю. Может, извините за выражение, я в носе поколупался. Люди – миллионы - на меня смотрят. Зачем? Моего мнения никто не спрашивал. Я понимаю, что это, может, надо для отчетности или что, я подчиняюсь своему руководству. Моё руководство мне ставит мои задачи, с которыми я в сроки должен справиться. Я справляюсь.

Кроме такого, морального, давления, признаются рабочие трудно работать в мороз. Впрочем, даже в холоде работы проводят и уверяют, что даже в ночную смену, и если на пути не станут дождь со снегом или задержка поступлений материалов, - объект сдадут в срок до 22 декабря.

Александр Попов, мастер "Мостстройком"

Связать до завтра планируем потом сразу же бетон, потом - поставить опалубку, целый технологический процесс — это время занимает. Стараемся максимально всех людей задействовать чтобы никто нигде не болтался, не гулял, сидим, смотрим, чтобы все максимально быстро делали.

По информации Службы автомобильных дорог , на объекте в течение дня работает около 40 рабочих, 4 единицы техники и 10 единиц различного оборудования.

 

Видео: 

Разрушенный мост - онлайн: работникам нововведение не по душе - 25.11.2019

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