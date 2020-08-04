Разворовали антисептиков на 700 тысяч гривен: прокуратура провела проверку в тюрьмах Харьковской области

Растрата денег и нарушения прав заключенных. Таковы результаты проверки, которую провела прокуратура Харьковской области и другие соответствующие органы, по соблюдению защиты прав осужденных во время отбывания наказания. Проверка выявила в учреждениях исполнения наказаний, следственном изоляторе и медицинских частях филиала государственного учреждения «Центр охраны здоровья государственной уголовно-исполнительной службы Украины» многочисленные нарушения.

Кроме того, установлены факты растраты должностными лицами этих учреждений. В частности, в Алексеевской исправительной колонии, Харьковской исправительной колонии и Покровской исправительной колонии, говорит пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Під час огляду документів було знайдено розтрати на майже мільйон гривень. Ці розстрати стосуються медико-санітарних та соціально-побутових потреб осіб, які були засуджені. Тобто, ті блага, які передбачалися цим особам, а саме: виплата певна - соціальні виплати, виплати на харчування, на лікування - вони не повною мірою були надані

В связи с этим органы прокуратуры зарегистрировали сразу 7 уголовных производств по признакам уголовных преступлений, а именно: по статьям 191 и 364 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также злоупотребление служебным положением.

Также факты растраты, однако уже медицинскими работниками, обнаружили при проверке в Харьковской медицинской части номер 27. Там, говорят в прокуратуре, разворовывались антисептики, которые были выделены для заключенных.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Також працівниками прокуратури Харківської області були внесені відомості в ЄРДР щодо працівників Харківської медичної частини номер 27, а саме: було виявлено, що ці особи привласнили антисептичні засоби, які були передбачені особам, які засуджені, на суму майже 700 тисяч гривень

По результатам проведенных проверок прокуратура предоставила руководителям этих органов 26 указаний по устранению выявленных нарушений.