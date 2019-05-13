Регистрацию новой налоговой службы Украины приостановили

Процедуру регистрации новой Государственной налоговой службы Украины временно приостановили, поскольку существующая Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет ГНС, сейчас не находится в состоянии ликвидации.

Согласно имеющейся в распоряжении УНИАН скан-копии документа о приостановке регистрации новой службы, решение приостановить рассмотрение документов для проведения регистрации Государственной налоговой службы Украины (ГНС), поскольку Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет ГНС, "сейчас не находится в состоянии прекращения деятельности в связи с реорганизацией путем разделения", принято 11 мая.

Как сообщил в комментарии изданию новоизбранный председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, приостановка регистрации нового ведомства является чисто технической, а юристы сейчас изучают замечания государственного регистратора.

Согласно документу, регистратор установил несоответствие сведений, указанных в поданных документах для регистрации ГНС, с ведомостями из Единого госреестра, согласно которым ГФС не находится в стадии реорганизации путем ее разделения на налоговую и таможню.

При этом отмечается, что в случае подачи документов, необходимых для устранения оснований для приостановки регистрации в течение установленного срока, их рассмотрение возобновится.

В свою очередь, Верланов заявил, что нормы закона будут соблюдены, а процедура возобновлена в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года. Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб, претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой, в ходе которого победу одержал Верланов, утвердить кандидатуру которого в данной должности правительству рекомендовала комиссия. 8 мая Кабинет министров назначил Верланова главой Государственной налоговой службы.

