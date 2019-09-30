Ремонт обуви в мастерской®

Приобретение новой обуви не всегда экономически выгодно, особенно если присутствует незначительный дефект. Многие люди предпочитают носить одну пару или использовать её чаще остальных. Это приводит к сокращению срока ношения и быстрой потере эстетичного вида.
Как сделать так, чтобы любимая вещь засияла новизной? Можно воспользоваться услугами обувной мастерской, где квалифицированные специалисты смогут восстановить даже самые потрепанную пару туфель.
Прогресс шагнул далеко и легкие дефекты на обуви легко устраняются мастерами, позволяя вернуть ей первоначальную привлекательность. Обувная мастерская специализируется на любых видах ремонта. Опытные специалисты всегда на слуху, бывает и такое, что их слава распространяется на близлежащие города.
Отремонтировать можно все – от туфель до ботинок, не обращая внимания на пол или возраст. Самостоятельно устранить дефект практически невозможно, большинство попыток оборачивается полным провалом и окончательной потерей внешнего вида вещи. В обувной мастерской присутствует необходимое оборудование и опытные мастера.
Отдать обувь ремонт рекомендуется в следующих случаях:
Это перечень основных причин воспользоваться услугами обувной мастерской. Обратиться к специалистам можно даже для мелкого ремонта или устранения малозначительных дефектов, портящих эстетичный вид вещи.
Объем работы напрямую зависит от степени испорченности обуви. К примеру, разошедшийся шов легко сшивается профессиональным способом буквально за несколько часов.
Если для проведения ремонта потребуется применение оборудования и больше времени, необходимо оформить заказ на определенный промежуток. Среди наиболее распространенных проблем стоит отметить расхождение швов. Практически все производители грешат этим, включая известные бренды.
Ремонт осуществляется при помощи специальной иглы и прочной нити. Если требуется восстановить шов в труднодоступном месте необходимо применение другой технологии. Мастер, орудуя крючкам, проделывает отверстия и скрепляет швы.
Еще одна распространенная проблема – набойка на каблуке. В качестве замены можно рассмотреть резиновую или металлическую набойку. Но, чтобы её удачно закрепить, нужно выровнять каблук рашпилем, после нанести на него клей и скрепить с заготовкой.
По прошествии 15-20 минут детали склеивают. Чтобы набойка не слетела при ходьбе, её дополнительно крепят небольшими гвоздиками. Замена подошвы осуществляется достаточно легко, в качестве альтернативного материала используют современный полиуретан.
Надеемся информация была полезна для вас, а если задумываетесь об открытии собственной мастерской, то советуем вам для начала купить станки для ремонта обуви, обувную швейную машинку или комбайн для ремонта обуви.