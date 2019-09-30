Ремонт обуви в мастерской®

Приобретение новой обуви не всегда экономически выгодно, особенно если присутствует незначительный дефект. Многие люди предпочитают носить одну пару или использовать её чаще остальных. Это приводит к сокращению срока ношения и быстрой потере эстетичного вида.

Как сделать так, чтобы любимая вещь засияла новизной? Можно воспользоваться услугами обувной мастерской, где квалифицированные специалисты смогут восстановить даже самые потрепанную пару туфель.

Когда требуется ремонт обуви?

Прогресс шагнул далеко и легкие дефекты на обуви легко устраняются мастерами, позволяя вернуть ей первоначальную привлекательность. Обувная мастерская специализируется на любых видах ремонта. Опытные специалисты всегда на слуху, бывает и такое, что их слава распространяется на близлежащие города.

Отремонтировать можно все – от туфель до ботинок, не обращая внимания на пол или возраст. Самостоятельно устранить дефект практически невозможно, большинство попыток оборачивается полным провалом и окончательной потерей внешнего вида вещи. В обувной мастерской присутствует необходимое оборудование и опытные мастера.

Отдать обувь ремонт рекомендуется в следующих случаях:

расхождение швов;

отклеивание части подошвы, появление на ней дырки;

внешний вид туфель перестал быть привлекательным;

появление разрывов в месте крепления верха обуви к подошве;

отклонение каблука в сторону, его стертость;

потеря или отклейка набойки.

Это перечень основных причин воспользоваться услугами обувной мастерской. Обратиться к специалистам можно даже для мелкого ремонта или устранения малозначительных дефектов, портящих эстетичный вид вещи.

Особенности ремонта обуви

Объем работы напрямую зависит от степени испорченности обуви. К примеру, разошедшийся шов легко сшивается профессиональным способом буквально за несколько часов.

Если для проведения ремонта потребуется применение оборудования и больше времени, необходимо оформить заказ на определенный промежуток. Среди наиболее распространенных проблем стоит отметить расхождение швов. Практически все производители грешат этим, включая известные бренды.

Ремонт осуществляется при помощи специальной иглы и прочной нити. Если требуется восстановить шов в труднодоступном месте необходимо применение другой технологии. Мастер, орудуя крючкам, проделывает отверстия и скрепляет швы.

Еще одна распространенная проблема – набойка на каблуке. В качестве замены можно рассмотреть резиновую или металлическую набойку. Но, чтобы её удачно закрепить, нужно выровнять каблук рашпилем, после нанести на него клей и скрепить с заготовкой.

По прошествии 15-20 минут детали склеивают. Чтобы набойка не слетела при ходьбе, её дополнительно крепят небольшими гвоздиками. Замена подошвы осуществляется достаточно легко, в качестве альтернативного материала используют современный полиуретан.

Надеемся информация была полезна для вас, а если задумываетесь об открытии собственной мастерской, то советуем вам для начала купить станки для ремонта обуви, обувную швейную машинку или комбайн для ремонта обуви.