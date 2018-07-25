Рейд "Перевозчик" или Как предотвратить масштабные трагедии. На дорогах Харькова усилили контроль

Валентина ждет автобус в Полтаву. В дороге она проведет почти весь день, ведь после Полтавы пересядет на маршрутку в Мариуполь. Женщина пользуется только услугами регулярных перевозчиков. Признается, что после случая, когда на ее глазах водитель почти засыпал за рулем, она боится за свою жизнь и не садится в салон к нелегалам, которые предлагают довезти до пункта назначения

Валентина, пассажир маршрутки

Я ехала в маршрутке, водитель почти засыпал на ходу, я ему сделала замечание, он конкретно спал, я смотрю на него и думаю: как он едет, но он автоматически останавливается на остановке, высаживает людей - и едем дальше. Я пока доехала из одного конца города в другой , если честно, была настолько испугана, что хотелось выйти в любую минуту, страшно, конкретно страшно!

Автобус сообщением «Валки - Харьков» только высадил пассажиров и завершил рейс. Водитель, который начал свой рабочий день в 5.30 утра, показывает инспектору «Укртрансбезпеки» соответствующие документы, а это - целый набор, предусмотренный статьей 39 Закона Украины – «Об автомобильном транспорте». С этим - все в порядке. Далее - проверка состояния здоровья, отметки врача.

Григорий Есин, начальник отдела гос. контроля «Укртрансбезпеки» в Хар. обл

От бачите - в регулярного перевізника відмітка про проходження медичного огляду - щоденного, дата. Він підписує, медик. Він оцінює стан здоров»я водія при виїзді, та при заїзді. - Вас оглядав лікар сьогодні? – Конечно. - Що його цікавило? - Давление. Провіряли давление. - А на «пив-не пив» провіряли? - Конечно!

У начальника отдела возникают вопросы относительно аптечки, точнее, ее комплектации. Он заметил, что сердечные препараты, препараты от головной боли уже просроченные

Придатний до 2016 року. Шановний! Медсестре своїй це подарите!

Затем идет проверка салона, не домонтированы ли сиденья для пассажиров. Все согласно документам: 35 ​​мест и 36е - водительское. Инспектор составит предписание о недоукомплектации аптечки и отправит перевозчику в Валки.

Водитель обещает все недостатки устранить, а от себя добавляет, что он за рулем 12 лет, за это время его проверяли множество раз, и это правильно - контролировать действия перевозчиков необходимо, чтобы избежать аварий. Однако репутацию маршрутчикам - «регулярникам» очень портят водители-нелегалы, которые просто из-под носа увозят пассажиров и ни за что не отвечают, говорит водитель

Андрей Кривич, водитель автобуса "Валки-ХАРЬКОВ"

Вони забирають перед остановкой, їдешь. Він встає – робе аварійну ситуацію - і все. Ти не можеш стать , висадить людей, ти стаєш на проезжей часті і висаджуешь людей. Це ж тоже! - А скільки це триває? - Це безконечно. Ще я вчився, і воно - досі …

Трасса на Киев. Летом здесь очень оживленное движение. Утром инспекторы «Укртансбезпеки» уже составили четыре протокола. За время усиления проверок, которые проходят с 22 июля, уже проверили почти 200 транспортных средств, поймали пока одного «нелегала», который не имел никаких разрешительных документов на осуществление перевозок пассажиров, ему запретили эксплуатацию транспортного средства:

Роман Фролов, гл. специалист отдела госконтроля за безопасностью на наземном транспорте

На даний час перевірили 150 транспортих засобів, виявили 42 порушення, серед яких було складено 39 актів порушення режиму праці та відпочинку водія, також відстуні документи на перевезення пасажирів . Є свідомі водії, є водії, які хочуть заробити, вони були кожен час, так і десять років вони були

Водителя рейсового автобуса «Харьков-Полтава» остановили и попросили показать отметки «тохографа» - это специальное устройство, которое фиксирует режим труда и отдыха водителей. Книги, которые вели раньше, уже не действительны, нужно показать чип, его у водителя нет. Будет предписание.

Роман Фролов, гл. специалист отдела госконтроля за безопасностью на наземном транспорте

Ви повинні використовувати індивідуальну карту воді ,коли ви керуєте транспортим засобом, яке обладнане цифровим приладом-тохографом. Я розумію, що ви ведете книжку, але станом на теперішній час ви повинні використовуват індивідуальну карту водія. В вас немає? - Зараз немає. Нові правила вийшли по чіпах, їх міняють - в нас забрали… - Я доведу до відома свого начальства, щоб в кратчайші сроки, сьогодні її мені доставили, однак ми вимушені скласти протокол.

Патрульные полицейские, которые тоже участвуют в рейде «перевозчик», говорят, что наиболее распространенные причины аварий - это ненадлежащее состояние транспортных средств и несоблюдение режима отдыха и труда. С нелегалами - водителями патрульные тоже борются, но им препятствуют недочеты в законодательстве

Антон Шевченко, ст.инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП Хар. обл.

От наприклад, рухається транспортний засіб - на вісім місць і дев»ятий - водій. І законодавчо він є легковий транспортний засіб –категорія «В», його первірити під час проведення операції «Перевізник» - він не підпадає. Ми страємось , зупиняємо, але притягнути до відповідальності дуже тяжко. Бо люди відмовляються писать пояснення, де вказують, що за гроші це все происходить

За первое полугодие 2018 году с маршрутками в Харькове произошло уже 18 ДТП с пострадавшими, 3 человека погибли, 30 человек получили тяжелые травмы.