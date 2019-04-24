С мая цена на газ меньше благодаря принципиальной позиции Гройсмана

Борьба за справедливую цену на газ закончилась победой Правительства Гройсмана и каждого украинца. В мае стоимость голубого топлива станет меньше на 300 гривен. Более того, стоимость продолжит снижаться. Этого после противостояния с государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» смог достичь Премьер-министр Владимир Гройсман:

Сегодня есть очень хорошая новость. Я поставил жесткое условие монополисту «Нафтогазу» снизить цену на газ. В конце концов, они сегодня приняли решение, что идут на уменьшение цен на газ. Пока в мае - минус 300 грн. Рынки падают, я думаю, эта динамика продолжится. Это хорошая новость. Я рад, что у них возобладал здравый смысл

Правительство не даст шантажировать украинцев

Противостояние между «Нафтгазом» и Кабмином из-за стоимости газа для населения закончено.

Еще в середине апреля на заседании Правительства Владимир Гройсман выразил обеспокоенность тем, что государственная компания практически шантажирует украинцев, добиваясь повышения цены на топливо. При том что еще 3 апреля Кабинет Министров принял Постановление №293, которое обязывало «Нафтогаз» продавать газ населению по меньшей цене.

На это руководство «Нафтогаза» попыталось ответить отказом, ссылаясь на определенные пункты законодательства. Которые, правда, сразу обжаловали юристы. В итоге 22 апреля было принято решение о новой цене на газ для населения.

Председатель Кабинета Министров Украины, Владимир Гройсман подчеркнул:

Мне надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше национальных интересов всех украинцев. Решение Правительства должно выполняться. Если этого не произойдет, я инициирую отставку главы правления «Нафтогаза» и буду просить Правительство поддержать мое предложение».

Какой будет цена?

Конечная розничная цена - с 1 мая цена за тысячу кубометров газа уменьшилась до 8247 грн. Также, по поручению Кабмина НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями Правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены. Он позволяет избежать повышения стоимости газа для населения.

Как будет действовать механизм?

Новый механизм формирования стоимости предусматривает следующее: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ №867 от 19.10.18 г., цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная стоимость газа для промышленности возрастет более определенного Правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.

Эти условия соответствуют и мировой тенденции к снижению цен на газ. Правительство стремится создать и внутренние предпосылки для падения цен, в частности, речь идет о развитии сферы собственной газодобычи и максимального отказа от иностранных ресурсов.