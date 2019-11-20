СБУ задержала экс-главу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС

19 ноября СБУ задержала бывшего главу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова по подозрению в причастности к делу беглого олигарха Сергея Курченко.

Речь идет о легализации доходов при покупке "Украинского Медиа Холдинга", сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что одним из "контактеров" Бамбизова является олигарх Виталий Хомутынник.

"Бамбизов задержан вслед за Александром Гриценко, бывшим главой "Укрэксимбанка", и подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого олигарха Сергея Курченко по схеме покупки УМХ", - отметил Бутусов.

По словам журналиста, Бамбизов был тесно связан с бывшим главой ГФС Романом Насировым, которому 19 ноября в антикоррупционном суде зачитали обвинения. Бутусов подчеркнул, что задержание по делу о легализации средств прошло под процессуальным руководством прокурора ГПУ Константина Кулика.

"Кстати, действующая заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив была назначена в 2013-м году Сергеем Курченко вице-президентом "Украинского Медиа Холдинга". Так что любопытно, как далеко зайдет Кулик в своем расследовании", - отметил Юрий Бутусов.

Евгений Бамбизов с июля 2018 года был и.о. замглавы ГФС. Кабмин уволил его в мае 2019 года.

Напомним, Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры 16 ноября в Киеве. Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 3 млн гривен без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн гривен и взятие под стражу.

После задержания Гриценко, набсовет "Укрэксимбанка" решил провести конкурс на нового главу правления. Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.

19 ноября выяснилось, что Александр Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31.01.2013 по факту создания в феврале 2010-го года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации и обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку "Украинского Медиа Холдинга".