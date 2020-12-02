Сессия Харьковского горсовета: депутаты решили выделить на Парк Горького 255 млн гривен

02 декабря 2020 г. 11:00
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Сегодня в Харькове проходит сессия городского совета, на которую собрались депутаты еще старого созыва.

На сегодняшнем заседании рассматриваются вопросы принятия бюджета на 2021 год и выделения средств на различные сферы развития города и его структуры.

Так, 255 млн гривен депутаты решили выделить на Парк Горького.

При этом эти деньги пойдут на новую реконструкцию и аттракционы, а вот погашать долги минувших годов за счёт этого бюджетного транша в мэрии не намерены.

Напомним, как сообщалось, сейчас «Проминвестбанк» требует через суд вернуть почти 270 млн грн кредита для реконструкции Парка Горького, который команда Кернеса взяла еще в 2011 году. Это был эквивалент 20 млн евро. Кредитовать строительство аттракционов согласились в "Проминвестбанке", владельцем контрольного пакета акций которого является российский "Внешэкономбанк". 

 

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