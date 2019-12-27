Simcord: от разработки программного обеспечения до создания блокчейн-технологий®

Компания Simcord — лидер среди организаций, занимающихся созданием новых технологий. Анализ деятельности компании позволяет утверждать, что Simcord является «пионером» во многих сферах, имея многочисленные собственные разработки.

Компания сотрудничает с научно-исследовательским центром, участвует в круглых столах и конференциях, на которых презентует свои проекты и научные работы.

Основные проекты компании связаны с разработкой программного обеспечения. Однако, они значительно отличаются от стандартных разработок, так как предлагают готовые комплексные решения для руководства высокотехнологичным бизнесом. Ключевыми отличиями продуктов компании являются:

• высокая безопасность;

• повышенная скорость реакции системы;

• надежность.

Параллельно с программным обеспечением компания разрабатывает модели для обслуживания бизнес-стратегий. Это совокупность систем информационной безопасности, правового консультирования, моделирования эффективности и производительности приложений, агрегация потоков данных и т. д.

Основное значение в деятельности Simcord имеют блокчейн-разработки. Компания Simcord проводит консультирование в сфере цифровых технологий на международных финансовых рынках, в частности:

• предоставляет сопровождение проектам, связанным с цифровыми активами и технологией блокчейн;

• консультирует по вопросам выхода на международные финансовые рынки крупных проектов, а также осуществляет поиск оптимальных вариантов их реализации;

• оказывает правовую консультацию по оформлению цифровых активов, организации процессинга и другим вопросам.

Генеральный директор компании Simcord Александр Кудь является также представителем научного сообщества. Под его авторством опубликован ряд научных работ, посвященных технологии блокчейн, цифровым активам, системе Битбон, цифровизации экономики в целом. Компания Симкорд плодотворно сотрудничает с государственным и частным секторами, участвует в международных конференциях и форумах. В частности, представители компании посетили немецко-украинский экономический форум «Харьков: развитие и инвестиции».

Компанией Simcord была проведена колоссальная работа по изучению и представлению миру термина «цифровой актив» и системы Битбон. Bitbon — это информационная платформа, которая помогает управлять любыми ценностями благодаря цифровым активам. Это способствует созданию нового рынка информационных ресурсов на базе технологии распределенного реестра. Исследования позволяют определить терминологию понятия и продемонстрировать возможности системы Битбон в международно-правовом поле.

Представители компании Simcord приняли участие в III Харьковском международном юридическом форуме и круглом столе «Стандарты инструментов блокчейна», которые состоялись не так давно в столице. На этих мероприятиях компанией были представлены уже достигнутые результаты, в частности, тест на соответствие токена блокчейна цифровым активам. Конкретизировано понятие цифрового актива, определены его структурные составляющие. Также рассмотрены девять критериев токена блокчейна для определения характеристик его в качестве цифрового актива, который полностью соответствует современным международно-правовым нормам. Достоверность разработок подкреплена математическим обоснованием.

Новейшие разработки предоставят любой компании возможность более эффективно использовать блокчейн-технологию для оптимизации своей деятельности, осуществления документооборота и сокращения издержек в процессе производства.

Работа компании Simcord — яркий пример успешной деятельности IT-компании на современном рынке инновационных технологий. Перспективность деятельности подкреплена плодотворной научной и правовой деятельностью, заинтересованностью государственного и частного секторов в разработках и продуктах Симкорд, что открывает новые горизонты для сотрудничества как в рамках государства, так и на международном уровне.