Скандальному директору харьковского лесхоза избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения директору Гутянского лесхоза Виктору Сысе.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Так, суд по ходатайству детектива НАБУ избрал меру пресечения Сысе в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью залога в 4 миллиона 994 тысяч 600 гривен.

Кроме того, подозреваемый обязан носить электронное средство контроля, если залог будет внесен, и являться по каждому требованию к детектику, прокурору или в суд. Также ему необходимо сдать на хранение в орган предварительного расследования документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Соответствующее судебное решение было объявлено сегодня следственным судьей ВАКС.

Отметим, накануне подозреваемого уличили в предложения и предоставлении старшему детективу НАБУ 100 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного производства, связанного с Гутянским лесхозом.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 369 УК Украины.