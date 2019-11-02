Скандальному директору харьковского лесхоза избрали меру пресечения

02 ноября 2019 г. 21:10
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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения директору Гутянского лесхоза Виктору Сысе.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Так, суд по ходатайству детектива НАБУ избрал меру пресечения Сысе в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью залога в 4 миллиона 994 тысяч 600 гривен. 

Кроме того, подозреваемый обязан носить электронное средство контроля, если залог будет внесен, и являться по каждому требованию к детектику, прокурору или в суд. Также ему необходимо сдать на хранение в орган предварительного расследования документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Соответствующее судебное решение было объявлено сегодня следственным судьей ВАКС.

Отметим, накануне подозреваемого уличили в предложения и предоставлении старшему детективу НАБУ 100 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного производства, связанного с Гутянским лесхозом.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 369 УК Украины.

 

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