 

Сколько денег украинцы хранят на депозитах: свежие данные НБУ

10 октября 2019 г. 14:40
Источник: УНИАН
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Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2019 года вырос на 3,1% – до 571,8 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%, до 15,4 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 15,6%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,03% за сентябрь и на 0,7% - с начала года, до 615,1 миллиарда гривен.

Остатки по валютным кредитам сократились на 1,2% за сентябрь и на 6,9% с начала года - до 15,4 миллиарда долларов.

Как сообщалось, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривен, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда долларов.

 

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