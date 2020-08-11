Смотреть можно, лежать - нет. Почему парк Горького переплачивает за газоны, на которых нельзя отдыхать?

Восемь тысяч квадратных метров рулонного газона более чем по полтора миллиона гривен. Именно столько в этом году самый популярный парк города потратил на траву. Получается, что один метр квадратный обошелся горожанам гривен в 200 - в то время, как соседнее КП "Харьковзеленстрой", на балансе которого Сад Шевченко, закупило его по 120 гривен.

А в столице цены на ту же декоративную полянку с теми же самыми характеристиками и вообще закупают почти вдвое дешевле. И они зачастую еще и более функциональны, так как на них еще и посидеть можно.

А вот в Харькове же полежать или посидеть на газонах можно разве что в Саржином яру.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь парка им. Горького (по телефону)

Там чітко визначені вимоги до всіх наших тендерів, чому саме так. Якщо якісь аналоги десь хтось купує за іншою ціною - то добре. То, мабуть, до них це питання, чому компанії звертаються до них, але не приходять до нас на тендер. Не знаю, чому.

Но вот у антикоррупционеров вопрос не столько к тендеру, сколько к цене, которую выставляет коммунальное предприятие. Потому, как говорит аналитик ХАЦ Евгений Лисичкин, если бы парк выставил те же 120 гривен за 1 квадратный метр - фирмы бы предлагали эту сумму, потому что она вполне рыночная.

Антикоррупционеры уверены: с такими значительными многомиллионными кредитами, которые имеет парк Горького, и относительно смешными доходами, которые они официально объявляют, деньги надо использовать более рационально.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Як це робиться: парк Горького виставляє очікувану вартість - таку, що фірми, які приходять на аукціон, вони не зацікавлені у зменшені вартості. Аукціон фактично не відбувається, конкурентний, - він «грається», у лапках, можна сказати, і тому вартість за рахунок аукціону майже не зменшується, там 50 копійок можуть зменшити, і ціна залишається 200 гривень.

Закупаемые газоны не приспособлены для отдыха, говорит пресс-секретарь парка Андрей Кравченко, - они будут выполнять лишь декоративную функцию.

Мысли горожан по таким газонам несколько отличаются. Кто-то считает, что они должны быть такими, как в Европе, к которой уже подтягиваются столица и Львов, другим хватает пользоваться газонами только вприглядку. Впрочем, общее мнение есть – говорят, начать нужно с горожан и их отношения к чистоте и поведению на газонах.

Лариса

Це було б чудово, особливо діткам - їм дуже зручно було б розкріпощенно себе почувати. Якби це ще наші люди розуміли, що не можна там смітити, не відпочивати з напоями різними алкогольними, не курити, не палити.

Яна

У наших людей нет культуры нахождения на газоне и, скорей всего, это приведет к тому, что газоны будут запачканные, грязные, трава помятая.

Роман

Тут же є служби, які доглядають за цим - якщо є, кому доглядати, то не перетворять, якщо нема, то перетворять, звісно.

Пресс-секретарь парка Горького сообщил новостям АТН, что сейчас рассматривается возможность обустройства отдельной зоны для отдыха на газоне, но вот сроков ее реализации в КП не назвали.