США даст Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом

Соединенные Штаты Америки выделят для Украины гуманитарную и медицинскую помощь в размере 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID-19, и тому подобное", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что Украина сможет получить выделенные средства уже с 3 апреля.