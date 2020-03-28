США даст Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом

28 марта 2020 г. 11:42
Источник: ZN.UA
89 просмотров

Соединенные Штаты Америки выделят для Украины гуманитарную и медицинскую помощь в размере 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID-19, и тому подобное", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что Украина сможет получить выделенные средства уже с 3 апреля.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.