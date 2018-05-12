США выделят Украине дополнительную помощь в $125 миллионов

Соединенные Штаты Америки дополнительно выделят Украине 125 миллионов долларов.

Финансовая помощь будет предоставлена Агентством США по международному развитию (USAID).

Пресс-служба USAID сообщает, что средства будут направлены "для Донбасса и тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии".

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития", - говорится в сообщении в Facebook.

О выделении помощи будет объявлено 15 мая во время торжественной церемонии открытия Центра коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс" в Славянске. Тогда же состоится совместная пресс-конференция замадминистратора и руководителя Бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович.