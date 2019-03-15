Владельцы недвижимости в Московском районе должны заплатить 700 тыс. гривен – решение суда

15 марта 2019 г. 14:52
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Владельцы недвижимости в Московском районе Харькова заплатят в горбюджет 700 тысяч гривен за пользование землями под недвижимостью.

Такое решение принял суд по иску о взыскании с недополученной арендной платы за пользование землей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, речь идет о трех земельных участках под недвижимостью общей стоимостью более 9 миллионов гривен.

Здания находятся в собственности частных лиц  длительное время, в одном из случаев - более 10 лет. 

Однако договоры аренды земельных участков владельцы недвижимости с Харьковским городским советом до сих пор не заключили и за пользование землей не платили. 

Горсовет со своей стороны также не предпринял никаких действий для поступления в бюджет средств за пользование данными участками.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, который суд  удовлетворил в полном объеме.

 

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