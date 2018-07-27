Суд отменил многомиллиардный штраф главе Нафтогаза

27 июля 2018 г. 16:30
Источник: Новое Время
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Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни Государственной фискальной службы (ГФС) оштрафовать председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева на 7 млрд грн.

Соответствующее решение было вынесено 23 июля и обнародовано накануне, пишет enkorr.

Так, суд не нашел правонарушений в действиях Нафтогаза как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

Напомним, что ГФС выписала главе Нафтогаза Андрею Коболеву штраф на 8,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать поставки Газпрома в неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

И. о. председателя ГФС Мирослав Продан уже сообщил, что намерен разобраться в наличии оснований для решения о начислении штрафа.

Позже в президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору и и.о. председателя Государственной фискальной службы проверить обоснованность штрафа в 8,3 млрд грн, наложенного на глав Нафтогаза Андрея Коболева.

После этого в ГФС заявили, что штраф выписан не персонально Коболеву, а государственной компании, которую он возглавляет.

Коболев подал в суд на ГФС из-за выписанного штрафа. 

 

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