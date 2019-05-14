Суд по тарифам в метро опять перенесли

Суд по тарифам в метрополитене так и не состоялся - его в который раз переносят. На этот раз причиной стала неявка представителей горсовета. Они неожиданно решили уйти в отпуск и попросили отсрочить слушания. Такое поведение возмущает активистов.

Владимир Рысенко, активист ХАЦ:

Про те, що засідання призначається на цю дату погоджувався особисто цей представник на попередньому судовому засіданні, і ні про яку відпустку він не повідомляв. Я пов'язую це з тим, що 22.05 2019 року - тобто на наступному тижні відбудеться засідання виконкому, на якому він планує затвердити ці підвищені тарифи, а саме на метро по 8 гривень. І їм необхідно за будь-яку ціну затягнути судове засідання.

А пока горсовет уже четвертый месяц игнорирует предыдущее решение суда, принятое еще в феврале. Активисты говорят, что их беспокоит то, что тогда - в феврале все происходило по такому же сценарию - суд по первому решению о повышении тарифов затягивался, пока исполком не принял второе решение о повышении, которое ничем не отличалось от первого, однако не было обжаловано в суде. И вот, говорят они, на подходе - утверждение этих решений после затягивания нового суда. Однако несмотря на это, активисты уверены - приговор суда все равно играет большую роль в деле.

Владимир Рысенко, активист ХАЦ:

Він буде мати значення, тому що буде зафіксовано, що вони а) незаконно підвищили тарифи без дотримання необхідної процедури; б) можливість, якщо суд таки прийме це рішення - ми його ще не знаємо, ми будемо думати як повернути харків'янам ці кошти, які вони надмірно сплачували, коли міськрада не виконувала рішення суду.

Сейчас идет расследование деятельности метрополитена. Поводом для него стало отсутствие общественного контроля за финансовой деятельностью метрополитена, использование фирм-прокладок, которые поставляют товары и услуги по завышенным ценам, и скрытые доходы от рекламы. А пока активисты пытаются оспорить сам порядок принятия решения о повышении. Они считают, что в нем имеются многочисленные ошибки - отсутствует подпись мэра и нарушена процедура. Однако подтвердятся ли эти слова в суде, станет известно только 23 мая. Именно на эту дату перенесено слушание.